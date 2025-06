Il cromosoma Y sta davvero scomparendo? Il rischio c’è

Il mistero del cromosoma Y, che da milioni di anni definisce l’identità maschile, sta attirando l’attenzione di scienziati e studiosi di tutto il mondo. Con un patrimonio genetico in progressiva riduzione, questa piccola porzione di DNA potrebbe scomparire completamente in pochi milioni di anni. Ma cosa significa tutto ciò per noi? Scopriamo insieme le implicazioni di questa evoluzione sorprendente e le ipotesi più affascinanti sul futuro dell’identità maschile.

Il cromosoma Y sta davvero scomparendo? La domanda incuriosisce genetisti, medici e biologi evoluzionisti e apre scenari interessanti. Da 300 milioni di anni questo minuscolo cromosoma determina lo sviluppo maschile nei mammiferi, ma oggi si sa che ha perso gran parte del suo materiale genetico. Secondo alcuni modelli, potrebbe scomparire del tutto in circa 11 milioni di anni. Intanto, negli uomini, comincia a sparire già durante l’invecchiamento cellulare, con conseguenze sulla salute. Il cromosoma Y contiene circa 55 geni, mentre il cromosoma X ne ha quasi 900. È il cromosoma Y a contenere il gene SRY, fondamentale per attivare lo sviluppo dei testicoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il cromosoma Y sta davvero scomparendo? Il rischio c’è

