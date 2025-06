Il coordinamento della centrale cross di Pistoia al centro del trasporto in Italia di 14 bambini da Gaza

Il coordinamento della centrale Cross di Pistoia, punto nevralgico nel trasporto sanitario urgente in Italia, ha svolto un ruolo cruciale nella missione di Medevac che ha portato 14 bambini palestinesi da Gaza nel nostro Paese. Professionisti dedicati hanno garantito un intervento rapido ed efficace, offrendo speranza e cure a chi ne ha più bisogno. Questa operazione dimostra come il cuore e la competenza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

PISTOIA – Vari professionisti dell’azienda Usl Toscana nord ovest hanno partecipato alla missione di Medevac (trasporto sanitario urgente di persone da scenari di emergenza) che ha portato sul territorio nazionale 14 bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza affetti da patologie derivanti soprattutto da scoppio di arma da fuoco, ma anche congenite od oncoematologiche. Il coordinamento dell’operazione è stato a cura della centrale Cross di Pistoia, che è intervenuta su richiesta del Dipartimento di protezione civile nazionale, con l’utilizzo di velivoli dell’Aeronautica Militare. Grazie in particolare al sistema 118, è stato così gestito in maniera adeguata il trasporto protetto delle piccole vittime della guerra e dei loro familiari dall’aeroporto di Eilat Ramon in Israele fino agli ospedali italiani – tra cui i toscani Meyer e Opa – individuati come i più appropriati per curare le patologie riscontrate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

