Il Coni ha un suo punto fermo Carlo Mornati

D’altra parte Carlo Mornati è, ancora oggi, un punto fermo nel mondo dello sport italiano, un esempio di passione e dedizione che attraversa acque calme e sfide impegnative, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi crede nello sport come strumento di unione e crescita.

L’uomo che remava su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, fino a poco tempo fa continuava a remare con la stessa costanza sulle acque del Tevere. Carlo Mornati, segretario generale del Coni dal marzo 2018, adesso frequenta di più la piscina e la palestra dell’Aniene, il circolo degli sportivi, ma anche quello di Malagò che magari, dopo aver lasciato il Coni, tornerà a farne il presidente. D’altra parte Carlo Mornati è, ancora oggi che ha superato i 50 anni, il più in forma tra i dipendenti di Palazzo H, grazie allo sport: nuoto, tennis, golf (è stato anche commissario dopo la scomparsa di Franco Chimenti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Coni ha un suo punto fermo, Carlo Mornati

