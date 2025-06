Il concerto di Radio Kiss Kiss a Torino con Ghali Gaia Trigno e Kolors | quando comincia e come guardarlo in tv

Se desideri vivere un'esperienza musicale indimenticabile, non perdere il concerto di Radio Kiss Kiss a Torino il 14 e 15 giugno, con artisti come Gaia, Ghali e The Kolors. Scopri come seguire l’evento in TV e tutti i dettagli per partecipare a questa grande festa che porta il meglio della musica italiana direttamente nel cuore del Piemonte. Continua a leggere per sapere come non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Dopo Napoli, il Kiss Kiss Way fa tappa a Torino il 14 e 15 giugno portando sul palco piemontese artisti come Gaia, Serena Brancale, Ghali, The Kolors e TrigNO. Tutte le informazioni per partecipare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kiss - torino - ghali - gaia

Grandi artisti in concerto a Torino: Kiss Kiss Way, il primo tour estivo della storica emittente radiofonica arriva sotto la Mole - Grandi artisti si esibiranno a Torino nel primo tour estivo di Radio Kiss Kiss. “KISS KISS WAY” porta musica live sotto la Mole Antonelliana, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica e vibrante.

CONCERTO GRATUITO A TORINO Ghali, Baby K, The Kolors, Capo Plaza, Gaia, Fred De Palma, Coma Cose, BNKR44, Planet Funk, Paola Iezzi, Fabio Rovazzi, Dani Faiv, Serena Brancale, Settembre... Vai su Facebook

Il concerto di Radio Kiss Kiss a Torino con Ghali, Gaia, Trigno e Kolors: quando comincia e come guardarlo in tv; Kiss Kiss Way a Torino: sul palco Ghali, Gaia, Baby K, Coma Cose, Fred De Palma; Ultimi biglietti per il Kiss Kiss Way Torino con Ghali, Coma Cose e altri: ecco come aggiudicarseli.

Il concerto di Radio Kiss Kiss a Torino con Ghali, Gaia, Trigno e Kolors: quando comincia e come guardarlo in tv - Dopo Napoli, il Kiss Kiss Way fa tappa a Torino il 14 e 15 giugno portando sul palco piemontese artisti come Gaia, Serena Brancale, Ghali, The Kolors e ... fanpage.it scrive

Kiss Kiss Way 2025 a Torino, il concerto gratuito in piazza Castello con Ghali, Capo Plaza, Gaia e Coma_Cose - Domenica 15 giugno il concerto gratuito di Radio Kiss Kiss in piazza Castello. Segnala mentelocale.it

Kiss Kiss Way a Torino: sul palco Ghali, Gaia, Baby K, Coma Cose, Fred De Palma - Sul palco artisti come Ghali, The Kolors, Baby K, Gaia, Fred De Palma, Coma Cose, BNKR44, Planet Funk, ma anche la star dei social Elisa Maino e il vincitor ... Come scrive informazione.it