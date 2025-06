Il Comune si riprende 40 immobili | Casa Crescenzago torna al quartiere

Il Comune di Milano si rimette in gioco, riprendendosi 40 immobili strategici e rilanciando il quartiere di Casa Crescenzago. Con una mossa audace, Palazzo Marino valorizza il suo patrimonio per sostenere il Piano Casa, destinando gli immobili recuperati a progetti sociali e abitativi. Questa decisione segna una svolta concreta nel riqualificare il territorio e offrire nuove opportunità ai cittadini, dimostrando che il futuro dell’urbanistica milanese è già in movimento.

Milano – I due fondi immobiliari del Comune, in scadenza il prossimo 30 giugno, saranno messi in liquidazione: Palazzo Marino si riprenderà i suoi (ex) edifici destinati alla vendita – quelli che dopo 18 anni sono ancora nel portafoglio dei fondi –, per un valore di oltre 40 milioni di euro. Immobili che serviranno anche a sostenere il Piano Casa, con un patrimonio di 257 alloggi di cui 109 vuoti. Una delibera proposta dall’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa Emmanuel Conte, approvata giovedì dalla Giunta di Palazzo Marino, indica le linee per le procedure di liquidazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Comune si riprende 40 immobili: Casa Crescenzago torna al quartiere

