Il comune di San Giovanni Rotondo Foggia revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

Il Comune di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, fa un gesto storico e simbolico: revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferita nel 1924. Un atto che segna una presa di distanza dal passato oscurantista e riafferma i valori di democrazia e libertà . La decisione, proposta dall’opposizione, rappresenta un messaggio forte di riconciliazione con la storia e di impegno verso un futuro più giusto e consapevole. Perché il passato non deve essere mai dimenticato.

Dopo piĂą di un secolo, ieri, il comune di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ha revocato la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924, durante gli anni del regime fascista. La mozione era stata proposta in consiglio comunale dal consigliere di opposizione di Rifondazione Comunista, Roberto Cappucci. “Ringrazio il nostro compagno consigliere comunale Roberto Cappucci e il circolo di Rifondazione Comunista di San Giovanni Rotondo per aver avanzato la proposta – commenta Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Prc – La difesa della memoria storica e dell’antifascismo come fondamento della democrazia costituzionale devono essere impegno costante per contrastare involuzioni reazionarie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini

