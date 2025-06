Il Comune amareggiato per la mancata promozione in A1 ma promette | Per la prossima stagione il Flaminio sarà ampliato

Il comune, amareggiato per la mancata promozione in A1, promette di rispondere con forza nella prossima stagione, con il Flaminio SAR224 ampliato e pronto a fare la differenza. La stagione della Rivierabanca Rimini si è conclusa in Gara 3 di finale al Pala Fit Line di Desio, dove i biancorossi hanno lottato con cuore, ma non sono riusciti a prolungare la serie. Ora, la città guarda avanti, determinata a conquistare nuovi traguardi...

