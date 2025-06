Il commissario Ue Brunner | cambiare la base giuridica della Cedu

In un clima di crescente tensione tra istituzioni europee e la Corte europea dei diritti dell’uomo, il commissario Ue Brunner lancia un appello deciso: è tempo di riformare la base giuridica della Cedu per permettere alla Corte di operare in modo più efficace e adeguato alle sfide attuali. Un dibattito che apre nuove prospettive sul futuro della tutela dei diritti umani in Europa e sulla credibilità delle istituzioni coinvolte.

«Dobbiamo creare la base giuridica affinché la Corte possa giudicare in modo diverso». Il fronte contro la Corte europea dei diritti dell’uomo si allarga ogni giorno: ieri lo ha raggiunto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il commissario Ue Brunner: cambiare la base giuridica della Cedu

In questa notizia si parla di: base - giuridica - commissario - brunner

Il chatbot "amico" multato per 5 milioni di euro. Insufficienti verifiche dell'età e nessuna base giuridica per l'uso dei dati - Il chatbot Amico è stato multato per 5 milioni di euro a causa di verifiche dell’età insufficienti e assenza di basi giuridiche per l’uso dei dati.

Migranti, Brunner: “I return hub in Paesi terzi sono cosa diversa dai centri in Albania”; La sinistra prova a stanare la Ue sull'Albania.

Migranti: commissario Ue Brunner da Meloni, 'Italia partner fondamentale' - Cosi' sui social network il commissario Ue per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner. ilsole24ore.com scrive

Migranti, il commissario Ue Brunner segue la linea Meloni: "Allineati su tutto" - Il Patto per l’asilo e la migrazione è ormai un’ottima base e si tratta di attuarlo in tutta Europa. Da iltempo.it

Brunner, sosteniamo l'Italia sul protocollo con l'Albania - e ora sto lavorando alla creazione di un quadro giuridico per sostenere i 27 nell'effettuare i rimpatri in ... Da msn.com