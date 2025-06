Il commissario gentile Pisano pronto a insediarsi | Ascolterò le istanze di tutti ma adesso bisogna correre

Il commissario Bruno Pisano si appresta a insediarsi a La Spezia, pronto ad ascoltare le istanze di tutti con determinazione e cuore. La sua esperienza nel mondo portuale e il suo carattere concreto fanno di lui un leader affidabile in un momento cruciale. Tuttavia, ora più che mai, bisogna correre, agire con decisione e perseguire un nuovo cammino. La città aspetta, e il tempo non può aspettare.

La Spezia, 14 giugno 2025 – Il curriculum di Bruno Pisano è talmente lungo e denso che rinuncio a pubblicarlo e invito chiunque abbia voglia di saperne di piĂą a consultarlo prossimamente sul sito dell'Authority. Del nuovo commissario di via del Molo, in cittĂ tutti sanno tutto. E dunque nessuno sa niente. Sappiamo che non è un politicante. Sappiamo che è un uomo concreto e dalle doti umane. Sappiamo che ha vissuto di porto e nel porto. Da sempre. Adesso lo vedremo all'opera: sarĂ lui a di dirigere l'orchestra. Pisano, pienamente soddisfatto o si aspettava piuttosto la nomina diretta a presidente? "Beh, diciamo che la procedura di nomina si è complicata per una serie di discussioni e contrapposizioni di natura politica.