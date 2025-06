Il colabrodo-Iran e il falso mito dell’asse delle autocrazie

Nel cuore del Medio Oriente, le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli senza precedenti, smascherando il falso mito dell’asse delle autocrazie. Con raid chirurgici e operazioni di intelligence raffinate, Israele mette in ginocchio la Repubblica Islamica, decimandone le strutture nevralgiche e minando il suo programma nucleare. Ma quale sarà il prossimo capitolo di questa guerra silenziosa e strategica?

Israele attacca l’Iran, la Repubblica Islamica vede la sua catena di comando decimata, i suoi alti leader militari uccisi nei raid, le sue infrastrutture di difesa antiaerea soppresse e spianate, il Mossad infiltrarsi con operativi (di cittadinanza iraniana, pare) in tutto il Paese e minacciare le basi missilistiche da vicino, il suo programma nucleare bersagliato in un’operazione preparata da anni e messa a terra a partire dalla notte tra il 12 e il 13 giugno, e nel frattempo assieme alla capacità militare di Teheran si disgrega anche una serie di grandi illusioni. In primo luogo, che l’Iran fosse da tempo un colabrodo in cui ogni tipo di ingerenza era possibile era noto a chiunque avesse letto in filigrana dinamiche come le uccisioni di vertici militari e del mondo scientifico degli anni scorsi ad opera di Israele, o altri segnali come il duro attentato dell’Isis-K a Kerman del gennaio 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com