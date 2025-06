Il cittadino-detective Manda messaggio con l’app e fa arrestare un pusher

Giovedì scorso, un cittadino detective ha deciso di agire: notando una presenza sospetta sotto il proprio palazzo per diverse sere, ha utilizzato l’app YouPol per segnalare l’evento alle forze dell’ordine. La centrale operativa ha risposto prontamente, inviando le Volanti che, in tempo reale, hanno rintracciato e arrestato uno spacciatore con la cocaina. Un esempio concreto di come il coinvolgimento civico e la tecnologia possano fare la differenza nella sicurezza della nostra comunità.

