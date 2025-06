IL CINEMA INCONTRA L’ARTE a Roma il 16 e 17 giugno 2025 con James Franco Lola Ponce Fran Drescher

Il 16 e 17 giugno 2025, Roma si trasforma nel palcoscenico perfetto dove il cinema incontra l’arte, in un evento unico nel suo genere. Con star internazionali come James Franco, Lola Ponce e Fran Drescher, FILMING ITALY: IL CINEMA INCONTRA L’ARTE promette un’esperienza coinvolgente che celebra la magia del grande e piccolo schermo, integrandola con il patrimonio culturale della Città Eterna. Un’occasione imperdibile per scoprire come le arti visive e cinematografiche si fondono in armonia.

FILMING ITALY: IL CINEMA INCONTRA L’ARTE è l’evento che si tiene a Roma il 16 e 17 giugno, per siglare il connubio tra il cinema e Roma. Organizzato da Associazione Agnus Dei di Tiziana Rocca in collaborazione con la Direzione Musei Statali della Città di Roma diretta dalla Dott.ssa Mariastella Margozzi e la direttrice del Pantheon l’arch. Gabriella Musto, fa interagire i personaggi del piccolo e grande schermo con l’arte e i beni culturali, artistici e archeologici. Tra Roma e il cinema, l’idillio dura da decenni, penetra nei vicoli storici, monumenti e musei. Il cinema ha aumentato la fama di Roma, mostrando in un numero indefinito di pellicole gli angoli unici e meravigliosi della capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - IL CINEMA INCONTRA L’ARTE, a Roma il 16 e 17 giugno 2025 con James Franco, Lola Ponce, Fran Drescher

In questa notizia si parla di: cinema - roma - incontra - arte

inVisibili, a Roma la mostra sulle donne rivoluzionarie del cinema (e troppo spesso dimenticate) - Invisibili, la mostra dedicata alle donne rivoluzionarie del cinema, è stata presentata il 15 maggio nella splendida Sala Dante dell’Istituto Centrale per la Grafica di Roma.

Il cinema incontra la storia al MaxiMall Pompeii. Dal 3 all’8 giugno, vivi la magia del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, un evento straordinario che celebra l’identità culturale attraverso la settima arte. 130 film in concorso, proiezioni speciali, inco Vai su Facebook

Roma, all'Ara Pacis conferenze con James Franco e Lola Ponce per far incontrare cinema e arte; IL CINEMA INCONTRA L’ARTE, a Roma il 16 e 17 giugno 2025 con James Franco, Lola Ponce, Fran Drescher; Palazzo Velabro a Roma, dove l’ospitalità incontra l’arte e la cultura.

Filming Italy. Il cinema incontra l'arte: a Roma Lola Ponce, James Franco, Fran Drescher - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Palazzo Velabro a Roma, dove l’ospitalità incontra l’arte e la cultura - A due passi dai Fori Imperiali, un hotel rimesso a nuovo da Alessia Garibaldi tra suite con vista, un cinema, uno spazio espositivo e una terrazza per le sere d'estate a suon di jazz ... Secondo living.corriere.it

Perché i cinema chiusi di Roma (forse) non riapriranno più - La Legge Regionale 171 potrebbe legittimare la riconversione delle sale cinematografiche chiuse in spazi commerciali. Scrive msn.com