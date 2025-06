Il cda della Banca Popolare di Sondrio resiste a Bper | L’offerta di scambio proposta non riconosce il nostro reale valore

Il futuro della Banca Popolare di Sondrio è al centro di un confronto cruciale. Mentre Bper propone un’offerta di scambio che, pur essendo finanziariamente congrua, non rende giustizia al valore reale di Bps, il cda sonda con fermezza la propria strada. La vicenda si infittisce a pochi giorni dall’avvio delle adesioni: quale sarà la decisione che garantirà il massimo interesse per azionisti e società? La risposta sta nel cuore di questa sfida.

Sondrio, 14 giugno 2025 – L’offerta della Bper è congrua dal punto di vista finanziario ma non valorizza né la Bps né i suoi azionisti. A pochi giorni dall’apertura del periodo di adesione all’offerta pubblica di scambio volontario sulla totalità delle azioni della Bps, prevista da lunedì all’11 luglio (20 giorni di Borsa aperta), il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio, riunitosi giovedì sotto la presidenza di Pierluigi Molla, approva il comunicato dell’emittente proprio in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria ma ritiene che “la valorizzazione di BP Sondrio da parte di Bper non riconosca il reale valore di Bp Sondrio e le sue prospettive di crescita, nonché penalizzi sensibilmente gli azionisti Bp Sondrio rispetto agli azionisti Bper, nonostante il corrispettivo sia congruo dal punto di vista finanziario”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cda della Banca Popolare di Sondrio resiste a Bper: “L’offerta di scambio proposta non riconosce il nostro reale valore”

offerta - sondrio - scambio - banca

