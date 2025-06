Il Carpi cambia ' manico' con Serpini è divorzio Tocca a Cassani

Il Carpi mette in campo un cambio di rotta: dopo settimane di attese e accordi, il divorzio con l’allenatore Serpini è ufficiale. La decisione, ormai nell’aria, si è concretizzata al ritorno di Cassani, pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Un momento cruciale per il club emiliano, che si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica.

La notizia era nell'aria da giorni, ora il divorzio tra il Carpi e il tecnico Serpini è diventato ufficiale. Si è atteso il ritorno da un breve periodo di ferie dell'allenatore di Castelfranco per mettere a posto i dettagli contrattuali (c'era un accordo ancora per un anno).

Cristian Serpini e Carpi si separano: futuro incerto per il tecnico dopo due stagioni di successi - Dopo due stagioni di successi e un’importante salvezza in Serie C, Cristian Serpini e il Carpi si separano, lasciando il futuro del tecnico ancora incerto.

