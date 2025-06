Il Carcere di Poggioreale vince l' Oscar CG 2025

Il carcere di Poggioreale, simbolo della storica Napoli, si aggiudica l’Oscar Green 2025 di Coldiretti, un prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze nella sostenibilità e nelle buone pratiche agricole. Un premio che celebra non solo l’innovazione, ma anche il percorso di riscatto e rinascita attraverso l’impegno dei giovani in agricoltura. Questo traguardo dimostra come anche luoghi considerati difficili possano diventare simboli di speranza e rinnovamento.

Un premio per la casa circondariale Giuseppe Salvia, a Napoli più noto come "carcere di Poggioreale". E non si tratta di un premio qualunque, ma dell’Oscar Green 2025 di Coldiretti che punta a far conoscere le buone pratiche dei giovani in agricoltura. Il riconoscimento è stato assegnato per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il Carcere di Poggioreale vince l'Oscar CG 2025

In questa notizia si parla di: carcere - poggioreale - oscar - vince

Poggioreale, drone sorvola il carcere: importante operazione per la sicurezza dei cittadini - La notte tra sabato e domenica scorsa, la polizia penitenziaria ha condotto un'importante operazione di sicurezza presso il carcere di Poggioreale, sorvolato da un drone.

Il Carcere di Poggioreale vince l'Oscar CG 2025; Agricoltura innovativa: il Carcere di Poggioreale vince l’Oscar Green Coldiretti 2025; Giornata mondiale della sicurezza alimentare, Coldiretti: Nel 2025 un allarme al giorno.

Agricoltura innovativa, il carcere di Poggioreale vince l’Oscar Green Coldiretti - L'aeroponica è una tecnica di coltivazione fuori suolo, o idroponica, in cui le radici delle piante sono sospese in aria e nutrite tramite una soluzione nutritiva nebulizzata. Segnala ilroma.net

Evasione da Poggioreale, il cappellano del carcere: «È scappato; embé?» - Lo scrive su Facebook don Franco Esposito, cappellano del carcere di Poggioreale dal quale ieri è evaso un detenuto che si è calato con una ... Scrive ilmattino.it

Suicidio nel carcere di Poggioreale, l'appello dei garanti dei detenuti - «Lacerati dall'angoscia e dal senso di colpa, siamo entrati in mattinata nel padiglione Salerno del carcere di Poggioreale, dove L. ilmattino.it scrive