Il camper sbaglia le misure del sottopassaggio e viene completamente distrutto

Un episodio sorprendente a Marebello ha lasciato tutti senza parole: un camper, nel tentativo di attraversare un sottopassaggio, ha sottovalutato le sue dimensioni, finendo per essere completamente distrutto. La serata di venerd√¨ si √® trasformata in un esempio di come un piccolo errore possa avere conseguenze disastrose. Questo incidente ci ricorda l'importanza di rispettare i limiti di altezza e di guidare con attenzione, anche nelle situazioni pi√Ļ banali.

Curioso incidente, nella serata di venerdì, a Marebello dove un camper è andato completamente distrutto. Il guidatore, che stava percorrendo via dei Martiri in direzione mare, non ha fatto bene i conti con l'altezza del sottopassaggio infilandosi a velocità sostenuta e distruggendo completamente.

