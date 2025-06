Il call center dello spaccio Blitz e arresti della polizia

In un blitz che ha scosso la Bolognina, la polizia ha smantellato un'attività di spaccio nascosta proprio all’interno di un call center di via Nicolò Dall’Arca. La sede, gestita da un nigeriano con un passato di sei arresti, è stata sequestrata grazie all’attenzione e alla tenacia delle forze dell’ordine. Un nuovo capitolo nella lotta contro il traffico illecito, che dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e polizia per mantenere la sicurezza.

La sede di spaccio era in un call center di via Nicolò Dall’Arca. Qui un nigeriano di 40 anni, con sei arresti per spaccio alle spalle, aveva la sua base. Lo hanno accertato i poliziotti della IV sezione della Squadra mobile che, l’altro giorno, hanno arrestato di nuovo l’uomo. Gli agenti stavano effettuando un servizio di controllo in Bolognina, teso proprio al contrasto delle attività di spaccio quando hanno notato il quarantenne che si toglieva di bocca un involucro e lo cedeva a un cliente. L’acquirente, un italiano, fermato subito dopo aveva con sé 0,45 grammi di coca e una pipetta da crack. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il call center dello spaccio. Blitz e arresti della polizia

