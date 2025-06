Il caldo o il traffico? Il dilemma dell’estate

L’estate porta con sé il dilemma irrinunciabile: tra caldo afoso e traffico infinito, quale scelta è la migliore? Scegliere tra una coda sulla superstrada per Lecco, il percorso tra Ronco Scrivia e Busalla o questa volta avventurarsi lungo l’A4 verso il lago di Garda, può fare la differenza. Ma il vero pensiero dei milanesi resta sempre lo stesso: scappare dalla città senza rimanere intrappolati nel traffico. E tu, quale opzione preferisci?

È meglio stare in coda sulla superstrada per Lecco, sulla Milano-Genova fra Ronco Scrivia e Busalla o a Masone sulla Gravellona? E volendo c'è anche l'A4 da sperimentare, che regala sempre sorprese nella zona del lago di Garda. Con l'arrivo del grande caldo e dell'estate si ripresenta per i milanesi l'eterno dilemma: scappare dalla città nel week end per cercare un po' di sollievo al mare o in montagna, con l'incubo però di restare intrappolati nel traffico, o rimanere stretti nella morsa di canicola e cemento? Anche quest’anno Milano è entrata ufficialmente nella bolla di calore che a ogni estate non le lascia scampo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it