Il 21 giugno a Vasto l' infiorata del Corpus Domini

Il 21 giugno Vasto si trasformerà in un tappeto di colori e tradizione con l’Infiorata del Corpus Domini. Parrocchie, associazioni e volontari collaborano con entusiasmo per creare un capolavoro floreale che incanterà residenti e visitatori. Sono già in azione per raccogliere materiali e preparare questa spettacolare manifestazione che celebra fede, arte e comunità. La partecipazione di tutti renderà questa giornata indimenticabile e ricca di significato.

Si avvicina la data del Corpus Domini e dell'infiorata e alcune parrocchie di Vasto, associazioni di volontariato e singoli volontari, sono al lavoro per trovare tutto il materiale necessario per offrire alla città un tappeto colorato. Hanno dato la loro disponibilità a partecipare: la parrocchia.

Vasto si prepara all’Infiorata del Corpus Domini 2025 - Vasto si prepara all’Infiorata del Corpus Domini 2025, un appuntamento già atteso. Le parrocchie e le associazioni cittadine uniscono le energie per decorare le strade del centro in questa festa religiosa.

