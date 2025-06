Igiene orale e disabilità da Altamura parte il progetto sperimentale di formazione

Inizia un nuovo capitolo di inclusione e prevenzione con il progetto 'We Care Disability', che parte da Altamura per migliorare l’igiene orale e l’accessibilità alle cure dentistiche per le persone con disabilità intellettiva e relazionale nella provincia di Bari. Un'iniziativa innovativa promossa da Anfass Altamura in collaborazione con l’Associazione Italian Dental Assistant, pronta a fare la differenza. La salute orale è un diritto di tutti: scopri come questo progetto cambia le regole del gioco.

