Ieri pomeriggio al Castello. Due chiacchiere con Biffoni.

Si è presentata come da programma della vigilia al taglio del nastro de " La Toscana in Bocca ", avvenuto intorno alle 18,45 con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma al netto del fulmine a ciel sereno rappresentato dall’ avviso di garanzia che le è stato notificato poche ore prima e delle perquisizioni dei carabinieri in Comune nella mattinata, la sindaca Ilaria Bugetti (nella foto) è apparsa tranquilla nel corso dell’ evento enogastronomico organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato ed inaugurato ieri al Castello dell’Imperatore. E’ salita sul palco per i saluti istituzionali, come da copione. 🔗 Leggi su Lanazione.it