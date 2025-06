Idf | nuovi bombardamenti da Iran stasera

La tensione in Medio Oriente raggiunge nuovi livelli: stasera si prevede il ritorno dei bombardamenti dall'Iran, secondo l'IDF. Nonostante una temporanea calma dovuta a festività , le forze israeliane sono in stato di massima allerta, con oltre 50 battaglioni mobilitati per proteggere i civili e rispondere alle minacce imminenti. La situazione resta critica e in evoluzione, mentre il mondo osserva con apprensione ciò che accadrà nelle prossime ore.

16.03 L'esercito israeliano prevede che i bombardamenti dall'Iran riprenderanno in serata. Secondo l'Idf, parte della calma delle ultime ore è dovuta a una festivitĂ che si celebra oggi in Iran. L'Idf ha anche riferito che l'intero comando del fronte interno è stato mobilitato: piĂą di 50 battaglioni di soccorso sono schierati in tutto il Paese. E' stata inoltre sottolineata l'importanza della protezione: nell'attacco a Tel Aviv tre appartamenti completamente distrutti. Verso scuole chiuse anche domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: iran - bombardamenti - stasera - sottolineata

Israele attacca l’Iran, bombardamenti in corso a Tabriz. Colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi durante un summit in un bunker molti capi dell'aviazione». L'ira di Teheran: «Una dichiarazione di guerra» - Tensione esplosiva tra Israele e Iran: bombardamenti su Tabriz colpiscono siti nucleari e militari, mentre molte figure di spicco dell’aviazione iraniana perdono la vita in un summit sotterraneo.

Israele - Iran, le news in diretta. Idf: “In serata riprenderanno i bombardamenti dall’Iran”; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Palazzo di Vetro, Grossi (Aiea): Risponderemo a Israele in modo deciso e proporzionato (Video); Attacchi da Iran su Israele: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme.

Israele attacca l’Iran in risposta ai bombardamenti di ottobre: caos in Medio Oriente - Il portavoce dell’esercito israeliano, Daniel Hagari, ha sottolineato che ogni ulteriore escalation da parte dell’Iran sarà affrontata con ... Da msn.com

Israele attacca l'Iran, violente esplosioni a Teheran - Trump convoca il governo, "nessun coinvolgimento Usa negli attacchi" Trump ha convocato un vertice di governo alla Casa Bianca. Lo riporta msn.com

Attacco Israele all'Iran, Idf: «Bombardamenti mirati su obiettivi militari» - Diverse forti esplosioni sono state udite nella capitale dell'Iran, Teheran, e nella vicina città di Karaj, secondo quanto riportato dai ... Scrive ilmessaggero.it