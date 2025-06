Idf ' la popolazione si avvicini ai rifugi in tutto Israele'

Il comando del fronte interno dell'Idf ha avvisato la popolazione di stare vicina ai rifugi in tutto Israele.

Iran lancia offensiva contro Israele: suonano le sirene, la popolazione corre nei rifugi - Tensioni esplosive scuotono il Medio Oriente: l'Iran ha avviato un'offensiva contro Israele, facendo suonare le sirene e costringendo la popolazione a cercare rifugio.

Idf, 'la popolazione ora può uscire dai rifugi'

Riporta ansa.it: L'Idf ha annunciato che ha abbassato il livello di allarme dopo aver intercettato una nuova ondata di attacchi missilistici iraniani contro Israele.