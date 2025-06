Idf ' la popolazione ora può uscire dai rifugi'

Dopo un’intensa attività difensiva, l’IDF ha annunciato la riduzione del livello di allarme in Israele, permettendo ora ai cittadini di uscire dai rifugi. La decisione arriva in seguito alla neutralizzazione di una nuova ondata di attacchi missilistici iraniani, che non ha ancora causato feriti. Questa importante svolta offre un respiro di sollievo e apre nuove possibilità di normalità. Tuttavia, resta fondamentale mantenere alta la vigilanza per garantire la sicurezza di tutti.

L'Idf ha annunciato che ha abbassato il livello di allarme dopo aver intercettato una nuova ondata di attacchi missilistici iraniani contro Israele. "Ora è consentito lasciare gli spazi protetti in tutte le aree del Paese ma non allontanarsi", ha dichiarato il Comando del Fronte Interno. Non ci sono ancora segnalazioni di feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, 'la popolazione ora può uscire dai rifugi'

In questa notizia si parla di: popolazione - rifugi - uscire - spazi

Iran lancia offensiva contro Israele: suonano le sirene, la popolazione corre nei rifugi - Tensioni esplosive scuotono il Medio Oriente: l'Iran ha avviato un'offensiva contro Israele, facendo suonare le sirene e costringendo la popolazione a cercare rifugio.

Idf, 'la popolazione ora può uscire dai rifugi'; Idf, 'la popolazione ora può uscire dai rifugi'; Idf, 'la popolazione ora può uscire dai rifugi'.

Idf, 'la popolazione ora può uscire dai rifugi' - L'Idf ha annunciato che ha abbassato il livello di allarme dopo aver intercettato una nuova ondata di attacchi missilistici iraniani contro Israele. Si legge su quotidiano.net

Rifugi, gli svizzeri sempre più spaventati dalla guerra - E così l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha deciso di pubblicare un opuscolo sul tema dal nome emblematico: "Il rifugio". Lo riporta tio.ch

Nuovi spazi nei rifugi della SAT - Una commissione è al lavoro per studiare una rivisitazione degli ambienti: obiettivo eliminare le grandi camerate e realizzare spazi di accoglienza più ... Da rainews.it