Idf | Eliminati nove scienziati nucleari iraniani | I bombardamenti dall' Iran riprenderanno questa sera | Teheran minaccia Usa Gb e Francia | Netanyahu | Colpiremo ogni obiettivo degli Ayatollah

Le tensioni in Medio Oriente si infiammano: l'Iran attacca nove scienziati nucleari, minacciando di riprendere i bombardamenti e di colpire obiettivi degli ayatollah. Netanyahu avverte: “Colpiamo ogni obiettivo”. Tajani ribadisce: “L’Iran non può avere l’atomica”, mentre Oman annulla i colloqui sul nucleare. In questo scenario incandescente, Gaza diventa un fronte secondario, ma la crisi è tutt’altro che finita.

Tajani: no ambiguità, l'Iran non può avere l'atomica. Oman: "I colloqui Usa-Iran sul nucleare previsti domani non si terranno". Tel Aviv: "Ormai Gaza è un fronte secondario".

Israele bombarda l’Iran, strategia della “decapitazione” coordinata dal Mossad: la lista degli eliminati - Operazione Rising Lion: la strategia di decapitazione coordinata dal Mossad israeliano ha mirato a indebolire le fondamenta del potenziale nucleare iraniano, lasciando il Paese nel caos e nell’incertezza.

Iran, chi sono i capi militari e gli scienziati nucleari uccisi nei raid di Israele; Missili iraniani contro Israele. Colpiti 40 obiettivi a Teheran. Musk attiva Starlink in Iran - Putin a Trump: Pronto a mediare tra Israele e Iran; Idf: Eliminati nove scienziati nucleari iraniani | I bombardamenti dall'Iran riprenderanno questa sera | Teheran avvisa Usa, Gb e Francia: stop sostegno a Tel Aviv o colpiremo le vostre basi.

Israele: "Eliminati nove scienziati nucleari iraniani". Teheran: "Pronti a colpire basi Usa" | La diretta - Khamenei nomina nuovo capo della forza aerospaziale dei pasdaranLa guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha nominato Majid Mousavi come successore di Amirali Hajizadeh nel ruolo di

Iran, chi sono i capi militari e gli scienziati nucleari uccisi nei raid di Israele

Attacco israeliano a Teheran: 60 morti tra cui 20 bambini. Uccisi nove scienziati nucleari iraniani - «Nove importanti scienziati ed esperti che stavano portando avanti il programma di armi nucleari del regime iraniano sono stati eliminati», ha dichiarato l'esercito in una nota