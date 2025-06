Ictus ischemico riconoscimento Gold per l’Ospedale del Mare di Napoli

L’Ospedale del Mare di Napoli ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Gold ESO Angels Award, simbolo di eccellenza nella gestione dell’ictus ischemico. Questa onorificenza, assegnata per la prima volta nel 2025, premia l’efficienza e rapidità delle cure offerte, confermando il nosocomio come punto di riferimento nazionale. Il Gold ESO Angels Award è un attestato di qualità che rafforza la missione del nosocomio di salvare vite e migliorare la qualità delle terapie.

