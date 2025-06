Iccrea Banca per il territorio Un piano industriale ambizioso

Iccrea Banca per il Territorio svela un piano industriale ambizioso e strategico, confermando la volontà di rafforzarsi come leader nel panorama bancario italiano. Con risultati approvati e un focus chiaro sulla crescita territoriale, il gruppo si prepara a consolidare la sua presenza a livello nazionale e regionale, puntando su innovazione e radicamento. La strada tracciata promette un futuro di successi e opportunità.

Il consiglio di amministrazione di Iccrea Banca ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari. L’occasione è servita anche per approvare l’aggiornamento del piano industriale 2025-2027, che conferma la traiettoria di crescita e radicamento sul territorio nazionale e regionale. Il gruppo Bcc Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, il primo per solidità patrimoniale e liquidità, il secondo per numero di sportelli. È l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e tra i sette istituti bancari a rilevanza sistemica in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iccrea Banca per il territorio. Un piano industriale ambizioso

