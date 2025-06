I Vincitori della UEFA Nations League su FC 25 con carte Clamorose solo per 48h!

Svela i vincitori della UEFA Nations League su FC 25 con carte clamorose, disponibili solo per 48 ore! Tra emozioni e colpi di scena, il Portogallo ha trionfato in una finale epica contro la Spagna, tra rigori e recuperi spettacolari. Un evento imperdibile per gli appassionati di calcio e gaming: preparati a scoprire le carte piĂą rare e potenti del momento. Non perdere questa occasione unica di arricchire il tuo team con le migliori carte temporanee!

In uno stadio vestito a festa, il Portogallo ha conquistato la Nations League in una finale mozzafiato contro la Spagna, vincendo ai rigori per 5-3 dopo un emozionante 2-2 ai supplementari. A Monaco, sotto una serata “parzialmente nuvolosa” e una temperatura intorno ai 15?°C, i gol di MartĂ­n Zubimendi e Mikel Oyarzabal avevano portato in vantaggio la Roja, prontamente ribaltata dalle reti di Nuno?Mendes e da un’incredibile volĂ©e di Cristiano?Ronaldo—che ha firmato il suo 138° gol in nazionale—al 61’ Ai rigori è emersa la freddezza lusitana: Diogo Costa ha respinto il tiro di Morata, permettendo a RĂşben Neves di calare il sipario e regalare al Portogallo il suo secondo titolo nella manifestazione, diventando la prima squadra a trionfare due volte nella Nations League Per soli 48?ore su FC?25, ecco le carte “Clamorose” in omaggio dedicate ai protagonisti di questa impresa epica: Ronaldo, Mendes, Costa e Neves. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - I Vincitori della UEFA Nations League su FC 25 con carte Clamorose solo per 48h!

In questa notizia si parla di: nations - league - vincitori - uefa

Juventus Women, dieci bianconere convocate dal CT Soncin: ufficiale l’elenco dell’Italia Femminile per la Nations League. La lista completa - Dieci calciatrici della Juventus Women sono state convocate dal CT Soncin per la Nazionale Femminile, in vista degli ultimi impegni della Nations League.

Sky si prende la Nations League e le qualificazioni Mondiali La pay-tv di Comcast rafforza la sua offerta: trasmetterà in diretta le Finals di UEFA Nations League (dal 4 all’8 giugno in Germania) e oltre 200 match europei verso i Mondiali 2026. Le partite de Vai su Facebook

Finale di UEFA Nations League: quali sono le finaliste? Dove e quando si gioca?; UEFA Nations League, Albo d'oro. A cosa serve, regolamento, montepremi e cosa c'entra con Mondiali ed Europei; Didier Deschamps sulle aspettative della Francia in UEFA Nations League e sui suoi 13 anni da Ct.

Finale di UEFA Nations League: quali sono le finaliste? Dove e quando si gioca? - La finale della Nations League si disputa alla Munich Football Arena, mentre quella per il terzo posto ha luogo alla Stuttgart Arena. Si legge su it.uefa.com

UEFA Nations League, Albo d'oro. A cosa serve, regolamento, montepremi e cosa c'entra con Mondiali ed Europei - le altre dei “premi di consolazione”: Vincitore – 6 milioni; Finalista – 4,5 milioni; Terzo – 3,5 milioni; Quarto – 2,5 milioni. Secondo sport.virgilio.it

Il trofeo della UEFA Nations League (Foto: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) - 4° posto e poi la finalissima che decreterà la vincitrice della UEFA Nations League 2024/25. Scrive calcioefinanza.it