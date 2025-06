I veti dei governi sulle banche sono contro i trattati dice Patuelli Abi

Le recenti dichiarazioni di Patuelli dell'ABI scuotono il settore bancario: i veti dei governi sulle banche sembrano contravvenire ai trattati europei, accentuando preoccupazioni sulla stabilità e trasparenza del sistema. L’eco di queste parole risuona forte, alimentando discussioni cruciali sul futuro finanziario italiano. È il momento di approfondire e capire cosa si cela dietro queste tensioni. Per saperne di più, continua a leggere con il nostro abbonamento.

“Io sono muto anche con me stesso, lo sapete, sulle vicende che riguardano le scalate, tentate o realizzate, tra banche in Italia ma permettetemi di dire che ho grande preoccupazione per l’. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - I veti dei governi sulle banche sono contro i trattati, dice Patuelli (Abi)

I veti dei governi sulle banche sono contro i trattati, dice Patuelli (Abi) - Dalla preoccupazione per l'Unione bancaria al nodo del Mes, fino al messaggio implicito a Palazzo Chigi sul golden power verso l'operazione Unicredit- Lo riporta ilfoglio.it

Patuelli, in Ue veti a fusioni fra banche, regole siano uguali - GORIZIA, 13 GIU – Il presidente Abi Antonio Patuelli chiede “regole uguali per tutti nella Ue” sulle banche a seguito “del veto da parte del governo del Portogallo” sull’acquisizione di Novo Banco da ... Come scrive msn.com

