I vescovi-pellegrini | Svegliati dall’allarme Poi la fuga ad Amman

I vescovi pellegrini, svegliati dall’allarme e costretti a lasciare la Terra Santa, si confrontano con una realtà di sofferenza e tensione. Ma questa esperienza non spegne il loro impegno: un pellegrinaggio di vicinanza e solidarietà, iniziato con speranza, si trasforma in un grido di pace in un contesto segnato da una politica insostenibile. Fra’ Matteo Brena e i suoi compagni sono determinati a continuare a credere in un futuro migliore.

"Per noi non è una situazione di emergenza, ma di sofferenza sì di fronte a una politica forsennata che non ha prospettive di pace". Fra' Matteo Brena (foto), guida in Terra Santa dei vescovi toscani, impegnati in un pellegrinaggio "di vicinanza e di solidarietà" iniziato lunedì scorso e interrotto bruscamente nella notte fra giovedì e venerdì dalle sirene dell'allarme antiaereo, risuonate a Gerusalemme e in tutto Israele dopo l'attacco all'Iran. Il frate, commissario per la Toscana della Custodia di Terra Santa, si trova ad Amman, insieme alla delegazione della Conferenza episcopale toscana, presieduta dal cardinale arcivescovo di Siena, Augusto Paolo Lojudice, fatta partire in fretta e furia dal territorio israeliano in stato d'emergenza e dirottata in Giordania, nella speranza di trovare un volo per il rientro, che sarebbe dovuto avvenire comunque ieri sera da Tel Aviv, al termine del programma ufficiale.

