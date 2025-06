I veri obiettivi del conflitto | Avanti fino al cambio di regime

L'operazione Rising Lion di Israele rappresenta molto più di un semplice attacco: è il tassello finale di un piano strategico articolato, volto a cambiare gli equilibri di potere nella regione e a raggiungere obiettivi ben più ambiziosi, fino al cambio di regime. Questa incursione massiccia e chirurgica svela le vere intenzioni dietro il conflitto, puntando a ridefinire il futuro geopolitico del Medio Oriente. Ma quali sono i veri obiettivi che guidano questa escalation?

Boni Non è una incursione qualsiasi, per quanto massiccia, chirurgica, spietata, più infinitamente potente di quelle precedenti, un raid in profondità come non si era mai visto prima. L'operazione di Israele, Rising Lion, Leone sorgente, di Israele calata sull'Iran, che ha gia reagito colpendo Tel Aviv, come un gigantesco maglio fatto di droni, bombe e missili, è il capitolo più spettacolare di un piano strategico, fatto di tappe di avvicinamento, non ancora terminato nella sua pianificazione, come annunciato da Benjamin Netanyahu. Sul piano tattico l'assalto dal cielo cominciato di notte e proseguito ieri ha preso di mira il programma nucleare, danneggiando i siti 'sensibili' e facendo strage di scienziati.

