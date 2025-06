‘I Teatri del Mondo’ E’ già partito il conto alla rovescia

Il countdown è ufficialmente iniziato: l’attesa cresce per la 36ª edizione de ‘I Teatri del Mondo’, il festival internazionale di teatro per ragazzi che si svolgerà dal 12 al 19 luglio. Oltre 50 spettacoli, laboratori coinvolgenti e incursioni nel territorio promettono un’esperienza indimenticabile. Prepariamoci a vivere una settimana di magia e scoperta, perché questa edizione si preannuncia più vibrante che mai. Non resta che segnarsi le date e lasciarsi trasportare dalla meraviglia.

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero 36 de ‘I Teatri del Mondo’, festival internazionale di teatro per ragazzi organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Lagrù, in programma dal 12 al 19 luglio. Oltre 50 gli spettacoli in programma, anche quest’anno, con gli immancabili Laboratori per bambini e ragazzi. Tornano anche le ormai immancabili incursioni festivaliere nel territorio e più precisamente a Macerata (3-4 luglio), Falerone (5 luglio), Porto Potenza Picena (6 luglio), Sant’Elpidio a Mare (5, 6 e 7 luglio), Monte Urano (8, 9 e 10 luglio) e Porto Recanati (27, 28 e 29 luglio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘I Teatri del Mondo’. E’ già partito il conto alla rovescia

