I Solisti dell’Accademia a San Mauro per Antiqua

Preparati a vivere un viaggio musicale indimenticabile con i Solisti dell’Accademia a San Mauro per Antiqua 2025! Il 21 giugno alle 21.15, presso la suggestiva chiesa di Santa Maria in Pulcherada, la passione e l’eleganza si fonderanno in “I Gusti riuniti”, un concerto gratuito che celebrerà il fascino senza tempo della musica. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un’esperienza culturale unica, dove l’arte risveglia emozioni profonde. Per...

Antiqua 2025 "Musica senza tempo, passione senza fine" il 21 giugno aspetterà il suo pubblico a San Mauro Torinese, alle 21.15, presso la chiesa di Santa Maria in Pulcherada in via San Francesco d’Assisi,1. I Solisti dell’Accademia proporranno “I Gusti riuniti”. Ingresso gratuito. Per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - I Solisti dell’Accademia a San Mauro per Antiqua

In questa notizia si parla di: solisti - accademia - mauro - antiqua

I Solisti dell’Accademia a San Mauro per Antiqua; Note barocche per la rassegna Antiqua: “I Solisti dell’Accademia” in scena; Antiqua presenta “I Solisti dell’Accademia”.

I Solisti dell’Accademia a San Mauro per Antiqua - Antiqua 2025 "Musica senza tempo, passione senza fine" il 21 giugno aspetterà il suo pubblico a San Mauro Torinese, alle 21. Segnala torinotoday.it

Antiqua presenta “I Solisti dell’Accademia” - presso la chiesa di Chiesa di Santa Maria in Pulcherada di via San Francesco d’Assisi,1, a San Mauro Torinese, “I Solisti dell’Accademia” ... Si legge su giornalelavoce.it

Antiqua, prosegue la stagione a San Mauro Torinese - in Pulcherada di via San Francesco d’Assisi,1, a San Mauro Torinese. Segnala torinotoday.it