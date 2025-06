I programmi in tv oggi 14 giugno 2025 | film e intrattenimento

Se siete alla ricerca di un intrattenimento imperdibile per questa sera, la programmazione TV del 14 giugno 2025 offre una vasta scelta tra film, telefilm e rubriche di attualità. Dai grandi eventi musicali come il "Laura 30 World Tour" su Canale 5, alle emozionanti pellicole in prima serata su Rai Uno con il consueto scontro tra i grandi titoli, ecco tutto ciò che non potete perdere per trascorrere una serata all'insegna del divertimento e della cultura. Scopriamo insieme il planning dettagliato!

Su Rai Uno Chi può batterci?, su Canale 5 Laura 30 world tour. Guida ai programmi Tv della serata del 14 giugno 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 14 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Su Rai 4, a partire dalle 21.20 il film 7500. Tobias Ellis, pilota americano per una compagnia tedesca, vola da Berlino a Parigi con Michael, il capitano, e Gökce, hostess e madre di suo figlio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 14 giugno 2025: film e intrattenimento

