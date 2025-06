I pm a gamba tesa sul gioco delle scalate

In un mercato sempre più complesso e strategicamente delicato, le recenti scalate e privatizzazioni di Mps a Milano sollevano dubbi e interrogativi sulle modalità e i rischi delle operazioni finanziarie. L'inchiesta si concentra sui pacchetti venduti a importanti attori come Banco Bpm, Caltagirone, Delfin e Anima, con possibili conseguenze legali e economiche. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda, perché potrebbe cambiare le regole del gioco nel settore bancario italiano.

Inchiesta a Milano sulla privatizzazione di Mps via Banca Akros. Nel mirino i pacchetti venduti a Banco Bpm (5%), Caltagirone (3,5%), Delfin (3,5%) e Anima (3%). Indagini su modalità dell'operazione, prezzo e tempistiche. Quote a rischio sequestro.

