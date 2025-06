I Passi inaugurato il centro aggregativo ' Tutti in Piedi'

Ieri, a Pisa, è stato ufficialmente inaugurato il Centro Aggregativo HOPE, un nuovo punto di riferimento per la terza età. Gestito dall’Associazione La Tartaruga, da oltre vent’anni impegnata nel sociale, il centro offre uno spazio di convivialità e supporto agli anziani del quartiere. Tutti in piedi per celebrare questa importante iniziativa che rafforza il senso di comunità e benessere. L’inaugurazione segna un passo fondamentale verso un futuro più inclusivo e solidale.

Il Comune di Pisa ha inaugurato ieri, venerdì 13 giugno, il nuovo Centro Aggregativo HOPE per anziani che viene gestito dall'Associazione di Promozione Sociale La Tartaruga, da oltre 20 anni attiva a favore della terza età. Negli spazi al piano terra degli edifici popolari ERP di via Belli.

