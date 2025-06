I Pasdaran aprono le porte degli inferi E sul Paese nemico piovono 150 missili

In un clima di tensione crescente, i Pasdaran aprono le porte degli inferi, lanciando 150 missili contro il nemico, mentre il capo delle forze armate descrive il regime sionista come criminale. La dura risposta degli Stati Uniti arriva in modo deciso, segnando un nuovo capitolo nel conflitto. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa escalation e le possibili ripercussioni sulla regione. Continua a leggere.

Il capo delle forze armate: «Il regime sionista è criminale». Per contrastare gli attacchi multipli intervengono gli Usa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I Pasdaran aprono «le porte degli inferi». E sul Paese nemico piovono 150 missili

