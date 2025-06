I morti veri nella Striscia di Gaza? Sono più di 300.000 mila ecco perché

La tragedia a Gaza si complica e i numeri dei morti superano i 300.000, rivelando una realtà drammatica difficile da quantificare con precisione. La vera portata della sofferenza e delle perdite umane è spesso sottostimata nei report ufficiali, ma le stime più affidabili sembrano indicare una crisi senza precedenti. Dalla fragile tregua rotta alla spirale di conflitto, il cuore di Gaza implora attenzione e azione immediata.

La conta esatta dei morti all'interno della Striscia di Gaza è qualcosa di difficile, complesso ma che testimonia un fatto: i numeri ufficiali sono al ribasso. Del prestigioso lavoro di The Lancet rispetto a ciò che accade a Gaza dal punto di vista della mortalità aveva già parlato il direttore Fulvio Scaglione qui. Dalla fine di febbraio 2025 è accaduto di tutto nella Striscia di Gaza: era iniziata una fragilissima tregua che Tel Aviv ha deciso di rompere, è partita la fase finale del genocidio con l'operazione Carri di Gedeone, Netanyahu ha confessato di armare una milizia dell'ISIS all'interno della Striscia (notizia che Inside Over ha pubblicato prima di molti giornali italiani) e la nuova Ong che opera nella Striscia, la GHF, è uno strumento di Tel Aviv per continuare ad affamare i palestinesi.