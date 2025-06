I limiti culturali che impediscono ai democratici americani e italiani di ripensare sé stessi

I limiti culturali che frenano i Democratici americani e italiani nel ripensare se stessi sono spesso sottovalutati. Pur chiamandosi entrambi Partito Democratico, le differenze sono evidenti, ma alcune somiglianze emergono, specialmente nei difetti che possono offrire lezioni preziose. La recente sconfitta del referendum della Cgil contro una legge voluta dal governo, non un capriccio renziano, rappresenta un campanello d'allarme che invita a riflettere sui propri errori e a superare l'autoisolamento intellettuale.

