I giovani vanno all’estero perché pensano sia bello le politiche di marketing territoriale spagnole funzionano quelle italiane no

I giovani italiani cercano opportunità all’estero, attratti da politiche di marketing territoriale efficaci come quelle spagnole, mentre in Italia si registrano segnali di crisi demografica e cambiamenti sociali. L’invecchiamento della popolazione e la fuga dei giovani stanno trasformando il nostro tessuto sociale, segnando una sfida cruciale per il futuro del paese. Un quadro che richiede risposte immediate e strategie innovative per invertire questa tendenza.

Il processo di invecchiamento della popolazione, nell’ultimo decennio, è stato accentuato anche dalla fuga dei giovani italiani all’estero. Pochi giorni fa, sul Giornale d’Italia, ci siamo occupati della scomparsa della famiglia tradizionale, del fatto che appena il 23% dei nuclei famigliari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I giovani vanno all’estero perché pensano sia bello, le politiche di marketing territoriale spagnole funzionano, quelle italiane no

In questa notizia si parla di: giovani - estero - vanno - pensano

L’esodo dei giovani portoghesi all’estero - L'esodo dei giovani portoghesi all'estero rappresenta una sfida significativa per il futuro del paese.

Nel 2024, 1.174 giovani genovesi tra i 18 e i 39 anni hanno lasciato la città per trasferirsi all’estero. Lo dicono i dati ISTAT, elaborati dall'ufficio economico della CGIL. È un’emorragia silenziosa, che tocca le famiglie, svuota i quartieri, impoverisce il futuro della Vai su Facebook

Esportiamo talenti, non li tratteniamo La Gen Z: non è una fuga ma una scelta; Giovani expat e il futuro: perché pochi pensano di tornare in Italia; Giovani all'estero, l'indagine: «Ecco perché se ne vanno: salari bassi, servizi, meritocrazia».

Giovani all’estero, l’indagine: «Ecco perché se ne vanno: salari bassi, servizi, meritocrazia» - Uno studio recente di Fondazione Nordest evidenzia che i giovani veneti trasferitisi all’estero nel 2023 sono ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Mattarella: «Giovani vanno a lavorare all'estero perché in Italia non trovano alternative» - Con questo aspetto confortante stride il fenomeno dei giovani che vanno a lavorare all'estero perché non trovano ... Si legge su msn.com

Giovani in fuga dall’Italia, oltre 100 mila in un anno vanno all’estero (e solo un terzo è tornato) - 8,4 miliardi di euro (secondo i prezzi del 2023), che vanno ovviamente a beneficio dei Paesi di ... Riporta msn.com