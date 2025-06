I giovani del Movimento 5 Stelle in piazza contro guerra e riarmo

I giovani del Movimento 5 Stelle si mobilitano in tutta Italia, scendendo in piazza per gridare forte il loro NO alla guerra e al genocidio a Gaza. Con banchetti, presìdi e volantinaggi, chiedono un futuro di pace, giustizia sociale e investimenti nell’Europa che vale per i giovani. Dalla capitale alle città , un appello per un’Italia che promuove dialogo, solidarietà e speranza. È il momento di fare sentire la nostra voce per un domani migliore.

In tutta Italia, il Network Giovani del Movimento 5 Stelle sarà presente con banchetti, presìdi, volantinaggi e iniziative per dire "NO alla guerra", "STOP al genocidio a Gaza", e "SÌ a un’Europa che investe nei giovani, nella pace e nella giustizia sociale". Da Roma a tutta Italia: un appello. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - I giovani del Movimento 5 Stelle in piazza contro guerra e riarmo

In questa notizia si parla di: giovani - movimento - stelle - guerra

Network giovani Movimento 5 Stelle: come avvicinare le nuove generazioni alla politica - Sabato 10 maggio ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, è nato ufficialmente il Network Giovani M5S, un nuovo spazio dedicato alle giovani generazioni per avvicinarle alla politica.

Il Network Giovani si mobilita contro il riarmo e contro oggi guerra: scorri per vedere tutte le città in Toscana dove saremo presenti! Vieni a trovarci ai banchetti ed unisciti alla nostra mobilitazione giovanile! #networkgiovanim5s #movimento5stelle #NoR Vai su Facebook

Ci siamo! Sabato 14 e domenica 15 i giovani del Movimento saranno in decine di piazze italiane con banchetti, volantinaggi, incontri e presìdi. Continua a leggere qui Vai su X

I giovani del Movimento 5 Stelle in piazza contro guerra e riarmo; Giovani M5S Molfetta: «Finanziateci il futuro, non la guerra»; Finanziateci il Futuro, non la guerra!.

Il 14 e 15 giugno i giovani scendono in piazza da Nord a Sud contro il riarmo e la guerra - In tutta Italia, il Network Giovani del Movimento 5 Stelle sarà presente con banchetti, presìdi, volantinaggi e iniziative per dire “NO alla guerra”, “STOP al genocidio a Gaza”, e “SÌ a un’Europa che ... Da irpinianews.it

lI Network Giovani M5S in piazza a Ravenna contro il riarmo: “Finanziateci il futuro, non la guerra” - Il Network Giovani del Movimento 5 Stelle sarà in piazza a Ravenna sabato 14 giugno per dire “no” al riarmo e chiedere un impegno concreto per il futuro ... Scrive ravennanotizie.it

Manifestazione per i pentastellati a Gallipoli il 15 Giugno - “Il Gruppo Territoriale Serre Salentine del MoVimento 5 Stelle, con il Referente Giovani nonché consigliere comunale a Tuglie, Andrea De Salve organizza a Gallipoli in Piazza dei Caduti (Corso Roma) i ... Si legge su corrieresalentino.it