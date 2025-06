I freni Brembo alla 24 Ore di Le Mans | un quarto di secolo di evoluzione

Da un quarto di secolo, i freni Brembo hanno spinto ai limiti le performance alle 24 Ore di Le Mans, evolvendosi grazie all’ingegno di ingegneri come Gianluca Zonca. Scopri come si sono sviluppati i sistemi di frenata per Hypercar, LMP2 e LMGT3, e quali innovazioni li distinguono da quelli della Formula 1, in un percorso di tecnologia e passione senza confini.

L’ingegner Gianluca Zonca spiega come si è arrivati ai sofisticati impianti attuali, studiati per le Hypercar, le LMP2 e le LMGT3 e le differenze con quelli di Formula 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I freni Brembo alla 24 Ore di Le Mans: un quarto di secolo di evoluzione

