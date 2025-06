I figli il tradimento le case separate | la storia d' amore tra Bonolis e Bruganelli

In un vortice di emozioni e segreti, la storia tra Bonolis e Bruganelli ha catturato l’attenzione di molti, dal loro amore lungo oltre due decenni alle sfide di un matrimonio che ora si conclude. Figli, tradimenti e case separate sono gli elementi di un racconto che mette in luce le complessità delle relazioni moderne. Ma quale sarà il nuovo capitolo per questa coppia iconica? Resta con noi per scoprirlo.

Il conduttore e la moglie sono stati legati dal 1997 al 2023. Dalla loro unione sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I figli, il tradimento, le case separate: la storia d'amore tra Bonolis e Bruganelli

In questa notizia si parla di: figli - tradimento - case - separate

Le televendite, i tre figli, il tradimento, le case separate: la storia d'amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli; Sonia Bruganelli: «Paolo Bonolis voleva la favola, e io non ero in grado di regalargliela. Il mio tradimento? Frutto di un periodo di crisi; Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis voleva la favola, il tradimento frutto di una crisi. Da lui ho imparato la libertà.

