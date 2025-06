I favoriti in Canada | grande equilibrio e gp pazzo Sarà ancora Max contro McLaren?

Il Gran Premio del Canada si conferma un palcoscenico di incertezza e adrenalina, dove il grande equilibrio tra i top team promette una corsa ricca di sorprese. Con Russell in pole grazie a un giro magistrale, Verstappen e Piastri pronti a lottare, e la Ferrari in agguato, l’attesa cresce: chi conquisterà il trionfo sotto il cielo di Montreal? La sfida è aperta, e l’emozione è davvero alle stelle.

Montreal, 14 giugno 2025 – Un gp del Canada impronosticabile, ed è bello così. Uno straordinario giro con la gomma gialla farà partire George Russell dalla pole position, beffati Verstappen e Piastri, ma in generale c'è grande equilibrio tra i top team con anche la Ferrari che può provare a fare qualcosa di interessante. Peccato per Leclerc, errore al venerdì ed errore in Q3 (solo ottavo), ma la SF sembra avere maggiore velocità del solito sul circuito canadese e chissà che non possa esserci la sorpresa. Almeno per mandare un segnale e placare le recenti polemiche. Su tutti, forse, ancora Piastri e Verstappen, con Norris disastroso in qualifica (settimo) e un Kimi Antonelli nelle parti alte (quarto).