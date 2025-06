I falsi video dell’incidente aereo Air India AI171

In un’epoca di informazioni istantanee e social media, la tragedia del volo AI171 si è accompagnata a un’ondata di fake news e video manipolati. Tra le immagini condivise, alcuni contenuti sono stati identificati come falsi, generati dall’intelligenza artificiale o presi da altri contesti, alimentando false narrazioni e confusione. Il video degli “ultimi momenti”...

A seguito dello schianto del volo AI171 in India, sono circolati diversi video attribuiti alla tragedia che ha causato la morte di almeno 290 persone, tra i passeggeri a bordo e le persone presenti all’interno dell’ostello di Ahmedabad colpito dal velivolo. Tra questi, molti si sono rivelati falsi, prelevati da altri contesti o generati tramite Intelligenza Artificiale, ottenendo comunque numerose visualizzazioni. Il video degli “ultimi momenti” prima dello schianto. Su TikTok circola un video che mostrerebbe la presunta ripresa di un passeggero negli ultimi istanti a bordo, poco prima dello schianto. 🔗 Leggi su Open.online

