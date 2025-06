I Eat Poop | ecco chi è il regista del nuovo film con protagonista Ryan Reynolds

Svelato il nome di chi guiderà il prossimo film con Ryan Reynolds: si tratta di i eat poop, il progetto tratto dal celebre libro per bambini "I Eat Poop: A Dung Beetle Story" di Mark Pett. Produttore di Maximum Effort, l'azienda dietro molte commedie di successo, si prepara a portare sul grande schermo le avventure di un insetto che, tra battute e insegnamenti di coraggio, conquisterà il pubblico. Rimanete sintonizzati per scoprire come questa storia divertente prenderà vita cinematografica.

Svelato il nome di colui che prenderà il timone del prossimo progetto cinematografico con la star di Deadpool nel ruolo principale. Maximum Effort ha deciso di produrre una versione cinematografica del popolare libro per bambini dal titolo I Eat Poop: A Dung Beetle Story, scritto da Mark Pett. Il libro, pubblicato nel 2021, racconta la storia di un insetto che impara a farsi valere dopo essere stato preso in giro continuamente per le sue preferenze culinarie. Il regista di I Eat Poop con Ryan Reynolds Prodotto da Paramount Animation, con Benji Pasek e Justin Paul che in passato avevano già lavorato con Ryan Reynolds, I Eat Poop dovrebbe essere diretto da Josh Cooley, ormai designato per il ruolo di regista.

