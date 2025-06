I dinosauri conquistano l’estate alla Mostra d’Oltremare fino al 31 agosto

L’estate si trasforma in un viaggio nel tempo con i dinosauri di “Dinosaurs Experience”, l’esposizione che ha conquistato grandi e piccini alla Mostra d’Oltremare. Dopo il successo travolgente e le folle entusiaste, la mostra proroga fino al 31 agosto 2025, regalando un’esperienza preistorica senza precedenti. Un’occasione imperdibile per vivere l’avventura dei giganti del passato: non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di avvicinarti all’era dei dinosauri!

Dinosaurs Experience è prorogato fino al 31 Agosto 2025! E non è tutto: dal 23 Giugno si entra nel pieno dell’estate con i nuovi orari estivi! ? Lunedì - Venerdì: 16:00 – 23:00 Sabato, Domenica e Festivi: 11:00 – 23:00 Vieni a vivere un viaggio indietr Vai su Facebook

