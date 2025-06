i consigli delle nonne

Con l’arrivo dell’estate, tra consigli degli esperti e rimedi delle nonne, si accende il dibattito su come affrontare il caldo torrido. Tra ricette segrete e metodi tradizionali, c’è chi preferisce le soluzioni semplici e naturali che da sempre ci hanno aiutato a sopravvivere alle ondate di calore. Scopriamo insieme i trucchi più autentici e affascinanti per vivere al meglio questa stagione infuocata.

Con l’arrivo dell’estate tornano a impazzare gli originalissimi servizi su come affrontare l’impennata delle temperature. Come ogni anno, con l’esplosione delle temperature, esperti o pseudo tali ci offrono consigli e lo fanno come se parlassero a dei marziani piombati sulla terra all’improvviso: bevete molta acqua e consumate pasti leggeri con frutta e verdura fresche, evitate gli alcolici, non uscite nelle ore più calde della giornata (soprattutto se siete anziani), indossate vestiti leggeri e utilizzate ventilatori e aria condizionata. Consigli davvero imperdibili per noi “sprovveduti”, che al contrario d’estate siamo abituati a cucinarci la carbonara a mezzogiorno e alla sera replichiamo con cassoeula annaffiata da abbondante vino rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it