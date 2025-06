I Civici contro la Tarip | Non ci fermiamo

I civici contro la Tarip non si arrendono e rafforzano il loro impegno a San Giovanni. La mobilitazione prosegue con determinazione, con l'obiettivo di convincere l’amministrazione a rivedere il regolamento. La decisione di mantenere alta l’attenzione e di continuare a raccogliere firme ogni sabato mattina dimostra quanto questa battaglia sia sentita dalla comunità. La strada verso un cambiamento è ancora lunga, ma la loro determinazione non si ferma qui.

SAN GIOVANNI La Tarip tiene ancora banco nel dibattito pubblico sangiovannese. San Giovanni Civica, nel corso di una conferenza stampa, ha ribadito che andrà avanti nella raccolta firme contro il provvedimento della giunta Vadi fino a che non sarà convocato il Consiglio comunale aperto. Tutti i sabato mattina, il gruppo di opposizione sarà in piazza Cavour per raccogliere le firme fino al ritiro del nuovo regolamento. La decisione dell’amministrazione comunale di posticipare l’entrata in vigore della Tari Puntuale dal 1 luglio al 1 gennaio 2026 non basta. "Accogliamo in maniera parzialmente favorevole questo rinvio - ha spiegato la capogruppo Lisa Vannelli - perché può sembrare un piccolo segnale di aver accolto le rimostranze dei cittadini, in verità sottolineiamo che la popolazione non ha chiesto un rinvio, bensì di non applicare questa modalità di tariffazione puntuale, o almeno di aumentare i numeri di conferimento dell’indifferenziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I Civici contro la Tarip: "Non ci fermiamo"

