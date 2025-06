I campionati italiani di nuoto giovanile Fisdir | vittorie per gli atleti paralimpici di Telimar Delfini blu e Sottomarino

I campionati italiani di nuoto giovanile FISDIR hanno regalato emozioni e vittorie straordinarie, con gli atleti paralimpici del Telimar Delfini Blu e Sottomarino protagonisti assoluti. Per la prima volta, la FISDIR ha organizzato questa competizione a Terni, portando emozioni e record. Con 11 medaglie alzate, i giovani talenti hanno dimostrato che il talento e la passione non conoscono limiti. Tra questi, Riccardo La Mantia si è distinto come campione tricolore...

Per la prima volta, la Fisdir ha organizzato i campionati di nuoto giovanile. Gli atleti, divisi in due categorie, hanno gareggiato domenica 8 giugno a Terni. Il Telimar ha portato a casa 11 medaglie. Tra gli juniores, Riccardo La Mantia (classe 2009) ha conquistato tre titoli di campione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - I campionati italiani di nuoto giovanile Fisdir: vittorie per gli atleti paralimpici di Telimar, Delfini blu e Sottomarino

In questa notizia si parla di: campionati - nuoto - giovanile - fisdir

Nuoto Paralimpico, la 12enne Jasmine Belluso al primo posto nei campionati Italiani Giovanili - La giovane promessa del nuoto paralimpico, Jasmine Belluso, 12 anni, conquista il primo posto ai Campionati Italiani Giovanili.

Campionato Italiano Fisdir di Nuoto Giovanile - #day2 Le gare di Terni vanno in archivio con un altro titolo italiano per il nostro Federico Minnai che vince i 100 stile libero II3 Junior. Tutti i risultati: https://www.fisdirveneto.it/Risultati2025/CampionatiIt Vai su Facebook

I campionati italiani di nuoto Fisdir: vittorie per gli atleti paralimpici di Telimar, Delfini blu e Sottomarino; Circolare - CAMPIONATO ITALIANO FISDIR DI NUOTO GIOVANILE. TERNI 7-8 GIUGNO 2025; Nuoto, il settore paralimpico del TeLiMar brilla ai campionati italiani giovanili Fisdir.

I campionati italiani di nuoto Fisdir: vittorie per gli atleti paralimpici di Telimar, Delfini blu e Sottomarino - Gli atleti, divisi in due categorie, hanno gareggiato domenica 8 giugno a Terni. Come scrive blogsicilia.it

Al via venerdì il Campionato Italiano Giovanili UISP allo Stadio del Nuoto - Parte domani (venerdì 13 giugno) il Campionato Nazionale Estivo Giovani UISP allo Stadio del Nuoto di Riccione. Segnala newsrimini.it

Pioggia di medaglie per Stella del Mare San Benedetto ai campionati FISDIR di Terni - Trionfi e risultati di rilievo nella piscina comunale: Marcelli e Laghi Campioni d’Italia ex aequo nel Salvamento Sottopassaggio ... Lo riporta lanuovariviera.it